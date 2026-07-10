DAIKOKUTENBUSSAN legte Quartalsergebnis vor

DAIKOKUTENBUSSAN stellte am 09.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 67,36 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 142,97 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat DAIKOKUTENBUSSAN im vergangenen Quartal 83,00 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAIKOKUTENBUSSAN 77,87 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 265,32 JPY gegenüber 486,03 JPY je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,97 Prozent auf 319,21 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 292,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at