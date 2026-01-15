|
15.01.2026 06:31:29
DAIKOKUTENBUSSAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
DAIKOKUTENBUSSAN äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 51,63 JPY, nach 92,60 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIKOKUTENBUSSAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!