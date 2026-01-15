DAIKOKUTENBUSSAN: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

DAIKOKUTENBUSSAN äußerte sich am 14.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 51,63 JPY, nach 92,60 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DAIKOKUTENBUSSAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 77,24 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at