DAIKOKUTENBUSSAN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DAIKOKUTENBUSSAN präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 65,56 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 125,95 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 80,02 Milliarden JPY gegenüber 72,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at