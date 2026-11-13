DaikyoNishikawa präsentierte Quartalsergebnisse

DaikyoNishikawa hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,56 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 42,23 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 39,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at