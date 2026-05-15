DaikyoNishikawa vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

DaikyoNishikawa ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat DaikyoNishikawa die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

DaikyoNishikawa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 34,12 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37,52 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43,23 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 42,01 Milliarden JPY.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 126,29 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 91,36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 165,71 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 168,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at