Daily Journal CorpShs Aktie
WKN: 873135 / ISIN: US2339121046
|
30.12.2025 01:16:55
Daily Journal Corporation Full Year Income Climbs
(RTTNews) - Daily Journal Corporation (DJCO) announced a profit for its full year that Increased, from last year
The company's earnings came in at $112.10 million, or $81.41 per share. This compares with $78.10 million, or $56.73 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 25.5% to $87.70 million from $69.90 million last year.
Daily Journal Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $112.10 Mln. vs. $78.10 Mln. last year. -EPS: $81.41 vs. $56.73 last year. -Revenue: $87.70 Mln vs. $69.90 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daily Journal CorpShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.