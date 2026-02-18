|
Daily Journal öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Daily Journal veröffentlichte am 17.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daily Journal 7,91 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 19,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,7 Millionen USD umgesetzt.
