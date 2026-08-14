Daily Journal stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Daily Journal präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 7,90 USD. Im Vorjahresquartal hatten 10,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,25 Prozent auf 27,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at