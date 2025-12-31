Daily Journal vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Daily Journal stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 30,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Daily Journal 19,41 USD je Aktie eingenommen.

Daily Journal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 81,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 56,73 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69,93 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 87,70 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at