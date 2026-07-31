DAIMARUENAWIN präsentierte Quartalsergebnisse

DAIMARUENAWIN veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,57 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,07 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at