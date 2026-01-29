DAIMARUENAWIN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DAIMARUENAWIN hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 37,80 JPY, nach 22,03 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat DAIMARUENAWIN im vergangenen Quartal 8,35 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DAIMARUENAWIN 8,55 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at