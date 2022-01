Daimler: Jetzt wird es spannend

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Daimler -Aktie konnte am Mittwoch erfolgreich den Belastungsfaktoren wie steigende Zinsen, Inflation und dem Ukraine-Russland-Konflikt trotzen. Beflügelt von positiven Analystenstimmen konnte sie heute in einem freundlichen Gesamtmarkt rund zwei Prozent gut machen und steht jetzt an einer entscheidenden Marke.Seit Anfang November konsolidiert nun die Daimler-Aktie innerhalb einer Range zwischen 66,70 und 76,50 Euro. Während des holprigen Wochenbeginns rutschte sie aber unter die Unterstützung an der 50-Tage-Linie bei 72 Euro und schlug daraufhin erneut die Richtung zur unteren Range-Begrenzung ein. Knapp darüber – am Volume-Peak bei rund 68 Euro – konnte sich der Wert aber fangen.Von dort aus konnte sich die Aktie leicht erholen und notiert jetzt inmitten eines schwach gehandelten Preisbereichs (siehe blauer Kreis im Chart). In der Regel verlässt der Kurs solche Zonen stark dynamisch, sodass mit einem raschen Rebound bis zur nächsten Hürde am GD50 zu rechnen ist. Wird auch der Widerstand überwunden, rückt die obere Range-Begrenzung in den Fokus.