Daimler: RBC sagt kaufen!

Mercedes-Benz hat zuletzt bei den Anlegern mit einem guten Newsflow weitere Pluspunkte sammeln können. Unter anderem wird der Autohersteller mit den Lidar-Spezialisten Luminar zusammenarbeiten. RBC setzt die Daimler -Aktie auf die Empfehlungsliste.Mercedes setzt für die nächste Generation an Fahrzeugen mit Assistenzsystemen für teilautonomes Fahren auf Lasersensoren von Luminar Technologies. Dafür hat sich der Autohersteller vor wenigen Tagen mit einem Minderheitsanteil bei der US-Firma eingekauft.Ein Grund mehr für die kanadische Bank RBC, die Einstufung für Daimler auf "Outperform" zu setzen. Analyst Tom Narayan beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem jüngsten Kursrutsch der Papiere. Er sieht die diesjährigen Perspektiven für den Autobauer weiter als gut an, auch wenn es insbesondere im ersten Halbjahr weiteren Gegenwind durch die Chip-Knappheit geben werde. Hohe Verkaufspreise sollten höhere Materialkosten ausgleichen. Sein Kursziel für die Aktie lautet 86 Euro.