Daimler: UBS bleibt optimistisch

Nach dem guten Newsflow und dem Run der Aktie von 67,50 bis auf 75,12 Euro ist das Papier zuletzt in die Konsolidierung übergegangen. Die UBS bleibt zuversichtlich, dass Daimler bald wieder einen Gang hochschalten wird.Die UBS bleibt für die Daimler-Aktie optimistisch. Für die Autohersteller und Reifenproduzenten dürfte das vierte Quartal wie vom Markt erwartet oder gar besser ausgefallen sein, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Studie. Seiner Ansicht hat die Daimler-Aktie Potenzial bis 84 Euro zu klettern.Derzeit befindet sich das Papier allerdings noch im Konsolidierungsmodus. „Sämtliche gleitenden Durchschnitte zeugen nicht von einem schnellen Rebound und einer damit einhergehenden Rückkehr in den Aufwärtstrendkanal. Viel wichtiger wird in naher Zukunft weiterhin das Halten des Doppelbodens bei 67,27 Euro werden“, sagt Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.