Daimler-Aktie höher: Chinesischer Partner BAIC hält knapp 10 Prozent an Daimler

BAIC halte nach weiteren Aktienkäufen seit 2019 laut Mitteilung nun eine Beteiligung von 9,98 Prozent an Daimler. Der Stuttgarter Konzern wiederum halte 9,55 Prozent an der in Hongkong notierten BAIC-Tochter BAIC Motor sowie 2,46 Prozent an der in Shanghai notierten BAIC Bluepark.

Die Kreuzbeteiligung spiegele das Bekenntnis zur Fortsetzung der gemeinsamen Erfolgsgeschichte in China wider, heißt es in einer Mitteilung von Daimler. "Wir freuen uns über das Engagement aller langfristig orientierten Aktionäre, die unsere Strategie unterstützen", wird Daimler-CEO Ola Källenius zitiert. Gemäß einer Übereinkunft zwischen beiden Unternehmen habe BAIC bestätigt, seinen Anteil an Daimler nicht weiter zu erhöhen.

Die Daimler-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,30 Prozent auf 74,47 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)