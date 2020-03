Daimler-Aktie schießt hoch: Jefferies hebt Daimler um zwei Stufen auf 'Buy'

Eine Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies treibt am Mittwoch die Daimler-Aktien an.

Das Analysehaus Jefferies hat sein Votum für Daimler von "Underperform" auf "Buy" gedreht, auch wenn das Kursziel auf 40 Euro belassen wurde. In der sich zuspitzenden Krise seien Liquiditätsrisiken bei Autobauern nicht von der Hand zu weisen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Verschuldung einiger Konzerne könne die überfällige Konsolidierung vorantreiben. Die plötzliche Kaufempfehlung für Daimler begründete er mit einem Mix von günstiger Bewertung, laufender Restrukturierung, guten Marktpositionen und den Intentionen chinesischer Aktionäre.

Die Daimler-Aktie profitiert im XETRA-Handel derzeit im einem Zuwachs von 5,23 Prozent auf 30,865 Euro. Zeitweise ging es bis auf 31,90 Euro hoch.

/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 18:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 20:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)