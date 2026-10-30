Daimler: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Daimler hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 707,49 ARS. Im letzten Jahr hatte Daimler einen Gewinn von 473,53 ARS je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52 971,97 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 49 909,70 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at