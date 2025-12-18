Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
18.12.2025 13:26:42
Daimler Buses erhält Auftrag für 500 Elektrobusse von De Lijn
DOW JONES--Daimler Buses hat einen Auftrag für 500 Elektrobusse von dem flämischen Verkehrsdienstleister De Lijn erhalten. Wie die Unternehmen mitteilten, sollen ab Anfang 2027 zunächst 80 Mercedes-Benz eCitaro ausgeliefert werden. Angaben zum Auftragsvolumen machten die Unternehmen nicht.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 18, 2025 07:27 ET (12:27 GMT)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.12.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|26.11.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|37,59
|0,40%