Daimler Buses erhält Auftrag für 500 Elektrobusse von De Lijn

DOW JONES--Daimler Buses hat einen Auftrag für 500 Elektrobusse von dem flämischen Verkehrsdienstleister De Lijn erhalten. Wie die Unternehmen mitteilten, sollen ab Anfang 2027 zunächst 80 Mercedes-Benz eCitaro ausgeliefert werden. Angaben zum Auftragsvolumen machten die Unternehmen nicht.

December 18, 2025 07:27 ET (12:27 GMT)