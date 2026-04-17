Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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17.04.2026 11:12:40
Daimler Buses steckt bis zu 200 Mio Euro in Europa-Servicenetz
DOW JONES--Daimler Buses will in den nächsten Jahren bis zu 200 Millionen Euro in sein europäisches Bus-Servicenetz investieren. Die Bussparte von Daimler Trucks plant laut eigenen Angaben neue Service-Standorten aufzumachen und bestehende zu modernisieren. Derzeit gibt es Daimler Buses an mehr als 630 Standorten in Europa. Erweitert werden solle auch die Ladeinfrastruktur.
Daimler Buses geht von einem wachsenden Kundeninteresse an E‑Infrastruktur aus einer Hand aus. Dazu wurde jetzt eine eigene Hotline und ein eigenes Team ausschließlich für den Ladesäulen-Service gestartet. Das Angebot gilt zunächst in Deutschland, soll aber auch in zahlreichen europäischen Ländern kommen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)
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