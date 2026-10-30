Daimler gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Daimler veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Daimler mit einem Umsatz von insgesamt 35,32 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at