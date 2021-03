Daimler hält an Prognose 2021 fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler bekräftigt nach einem guten Start in das neue Jahr trotz Lieferengpässen bei Halbleitern seine Ziele. Absatz, Umsatz und EBIT sollen 2021 deutlich über dem Vorjahresniveau liegen, teilte der DAX-Konzern vor der am Mittwoch beginnenden Hauptversammlung mit. "Im ersten Quartal 2021 setzt sich der positive Trend der vorherigen Quartale fort", heißt es in der Mitteilung. Rückenwind geben insbesondere der chinesische Markt sowie der starke Produktmix, also gute Verkäufe von Fahrzeugen mit hohen Gewinnmargen.

Aufgrund der guten Preisdurchsetzung und einer weiterhin strikten Kostenkontrolle blicke Mercedes-Benz zuversichtlich auf die Entwicklung der Profitabilität im ersten Quartal. Daimler Trucks verzeichne "sehr vielversprechende" Auftragseingänge, insbesondere in Europa und den USA. Aber auch bei Nutzfahrzeugen beeinflusse der Halbleiterengpass die Lieferkette.

"Wir wollen die Zukunft von Daimler gestalten", erklärte CEO Ola Källenius im Vorfeld der digitalen Aktionärsversammlung. "Jetzt halten wir das Tempo hoch, um unsere Profitabilitätsziele nachhaltig zu erreichen. In einem starken Marktumfeld streben wir nach einer zweistelligen Rendite bei Mercedes-Benz Pkw", bekräftigte der Manager.

