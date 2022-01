Daimler mit Paukenschlag - Auto-Hersteller kauft Anteil an Lidar-Spezialist Luminar

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Mercedes-Benz setzt für die nächste Generation an Fahrzeugen mit Assistenzsystemen für teilautonomes Fahren auf Lasersensoren von Luminar Technologies. Dafür kauft sich Mercedes mit einem Minderheitsanteil bei der US-Firma ein.Das Unternehmen aus Orlando, Florida, ist erst 2021 an die Börse gegangen. Die Investoren „spendieren“ dem Lidar-Spezialisten einen Börsenwert von rund 4,8 Milliarden Dollar . Bei einem Umsatz von knapp 130 Millionen Dollar für 2022.Wieviele Fahrzeuge und welche Modelle mit der Technologie von Luminar ausgestattet werden sollen, wollte Daimler nicht kommentieren.Hintergrund des Investments von Daimler: Lidar (light detection and ranging) ist eine Methode zur optischen Abstands- und Geschwindigkeitsmessung. Lidar wird als entscheidende Sicherheitstechnik auf dem Weg zu selbstfahrenden Fahrzeugen gesehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern setzt Elektroauto-Pionier Tesla nur auf Kameras und verzichtet derzeit noch auf die Lidar-Technologie.