Daimler passt Plattformstrategie an E-Mobilität an

Frankfurt/Main (Dow Jones--Nach Volkswagen setzt nun auch Daimler konsequent auf E-Mobilität und kündigt neben einer neuen Plattformstrategie für Mercedes Reduzierungen bei Modellen und Motoren an. "Alle Architekturen der Zukunft werden konsequent elektrisch entwickelt, die Ableitungen folgen daraus", sagte Daimlers Entwicklungsvorstand Markus Schäfer der Branchen- und Wirtschaftszeitung Automobilwoche. Dies erfordere ein "undamentales Umdenken" bei den rund 18.000 Entwicklern. Zugleich werde die Modellpalette verändert. "Wir haben ein sehr umfangreiches Portfolio aufgebaut, das werden wir überarbeiten und verschlanken", so Schäfer. So werde die Zahl der Motor- und Getriebevarianten deutlich ausgedünnt. Schäfer: "Wir nehmen uns 30 Prozent Reduzierung in der Komplexität vor."

Daimler rechne für 2030 mit einem Anteil von 50 Prozent Steckerfahrzeugen, also entweder rein elektrisch oder als Plug-in-Hybrid. Dies erlaube entsprechende Stückzahlen. Die Fabriken seien bereits darauf vorbereitet. Vorbote der neuen Elektroplattform ist der EQS, den Mercedes in Frankfurt als Studie gezeigt hat. Er könnte 2021 auf den Markt kommen.

DJG/hru

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2019 12:15 ET (16:15 GMT)