Daimler: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Daimler hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Daimler noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Daimler in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,97 Milliarden USD im Vergleich zu 34,97 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,403 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 37,40 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at