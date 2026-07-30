Daimler: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Daimler hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 466,88 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 309,23 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 52 521,38 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43 166,04 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at