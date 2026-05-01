Daimler stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daimler hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 617,97 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Daimler 483,25 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52 426,69 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 36 908,83 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at