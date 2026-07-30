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30.07.2026 06:31:29
Daimler stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Daimler hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler ein EPS von 0,270 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,28 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,58 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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