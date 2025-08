Daimler Truck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Ein wichtiger Schwerpunkt der Roadshow sei die weiterhin schwache Dynamik des nordamerikanischen Marktes gewesen, schrieb Nicolai Kempf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auftragslage des Lkw-Herstellers dürfte sich in den kommenden Monaten verbessern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:18 Uhr ging es für das Daimler Truck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 39,92 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 2,71 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Von der Daimler Truck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 218 791 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Anteilsschein um 13,8 Prozent nach oben. Daimler Truck wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen.

