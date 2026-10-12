Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Investment-Tipp 12.10.2026 12:58:47

Daimler Truck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Daimler Truck-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Daimler Truck-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Nicolai Kempf.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Auftragslage dürfte in Europa über das gesamte Jahresviertel solide gewesen sein, schrieb Nicolai Kempf in einem Ausblick am Montag. Allerdings seien die Aufträge für schwere Nutzfahrzeuge (Class 8) in Nordamerika im September enttäuschend gewesen.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:39 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 41,18 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 31,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 129 067 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 15,3 Prozent zu. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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