Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Investment-Tipp 06.11.2026 09:18:08

Daimler Truck-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Daimler Truck-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Daimler Truck-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Nick Housden.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Der Auftragseingang sei wie erwartet schwach, schrieb Nick Housden am Freitag in seiner ersten Reaktion auf das dritte Quartal. Er habe zwar unter dem Analystenkonsens gelegen, doch er glaubt, dass die Erwartungen von Investoren schon niedriger lagen. Gesund wirke der Free Cashflow.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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