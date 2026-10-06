Daimler Truck-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler Truck von 47 auf 44 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Hemal Bhundia rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal des Nutzfahrzeugherstellers nicht mit größeren Überraschungen. Das Zahlenwerk dürfte den Erwartungen entsprechen, der Fokus werde wohl aber vor den Aufträgen von Daimler Truck North America in den Monaten September und Oktober liegen.

Aktieninformation im Fokus: Die Daimler Truck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Daimler Truck-Aktie wies um 12:27 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,87 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 7,66 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 252 797 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Die Aktie legte auf Jahressicht 2026 um 14,5 Prozent zu. Am 06.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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