Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Investment-Tipp
|
20.08.2026 10:13:47
Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research gibt Underperform-Bewertung bekannt
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 37 auf 39 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Harry Martin legte am Mittwoch dar, warum sich die Aktie zuletzt schwächer entwickelt habe als andere Werte und warum er skeptisch bleibt. Der Nutzfahrzeugbauer mache bei den Kosten nur begrenzte Fortschritte, habe aber vor allem ein Produktproblem, das er an Marktanteilsverlusten in wichtigen europäischen Märkten festmacht. Dies sei symptomatisch für eine schwächere Wettbewerbsfähigkeit und Markenwahrnehmung.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:57 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 45,28 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 13,87 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 31 669 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 26,8 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 06.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 21:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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