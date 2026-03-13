Daimler Truck Aktie

Investment-Tipp 13.03.2026 10:49:47

Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform

Die Daimler Truck-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin sieht die Aktien des Nutzfahrzeugherstellers weiter skeptisch, wie er am Donnerstagabend in seinem Rückblick auf die Geschäftszahlen schrieb. Zuletzt habe sich die Auftragslage zwar verbessert, und das Management halte weniger schlimme Auswirkungen der US-Zölle als bisher erwartet für möglich. Doch dem Kursanstieg seit dem dritten Quartal stünden gesunkene Ergebniserwartungen (EPS) gegenüber. Zudem werde die Aktie mit einem geringeren Abschlag zum Wettbewerber Volvo als in der Vergangenheit gehandelt.

Aktienanalyse online: Die Daimler Truck-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:33 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 42,98 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 20,89 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167 161 Daimler Truck-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 15,2 Prozent nach oben. Voraussichtlich am 06.05.2026 wird Daimler Truck Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q1 2026 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 18:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Philip Lange / Shutterstock.com

