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Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Aktienbewertung 16.04.2026 09:18:07

Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform

Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Daimler Truck-Aktie musste um 09:02 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 42,12 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 19,28 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92 945 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein gewann seit Anfang des Jahres 2026 12,9 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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