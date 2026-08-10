Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Bewertung im Blick
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10.08.2026 12:37:45
Daimler Truck-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Die DZ Bank hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum zweiten Quartal beim fairen Aktienwert von 52 Euro auf "Kaufen" belassen. Das Ergebnis des Lkw-Herstellers habe sich etwas schwächer entwickelt als erwartet, schrieb Holger Schmidt am Montag. Das werde aber von hohen Barmitteln aus dem operativen Geschäft (Free Cashflow) kompensiert. Die angehobene Prognose reflektiere die Wertschöpfung in den USA und eine bessere Marktentwicklung in Nordamerika.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 12:21 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 47,00 EUR zu. Zuletzt wechselten via XETRA 146 113 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 31,6 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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