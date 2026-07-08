Daimler-Truck-Aktie erhält Hochstufung von Barclays und steigert Absatz - Aktie fällt

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Daimler Truck hat im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Barclays sieht den Konzern vor einem neuen Aufschwung.

Dank der Erholung beim Absatz verliert die Daimler-Truck-Aktie im XETRA-Handel und notierte zeitweise 2,16 Prozent tiefer bei 42,96 Euro.

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