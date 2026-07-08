Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Neues Rating 08.07.2026 11:17:00

Daimler-Truck-Aktie erhält Hochstufung von Barclays und steigert Absatz - Aktie fällt

Daimler-Truck-Aktie erhält Hochstufung von Barclays und steigert Absatz - Aktie fällt

Daimler Truck hat im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Barclays sieht den Konzern vor einem neuen Aufschwung.

Dank der Erholung beim Absatz verliert die Daimler-Truck-Aktie im XETRA-Handel und notierte zeitweise 2,16 Prozent tiefer bei 42,96 Euro.
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Daimler Truck-Aktie fester: Rüstungssparte soll Gewinneinbruch auffangen

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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