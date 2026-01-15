Daimler Truck-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat Daimler Truck vor den am 12. März anstehenden Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Vor allem wegen der Nordamerika-Sparte erwarte er einen schwachen Abschluss des Jahres 2025, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Kempf geht von einem deutlichen Rückgang der Verkaufszahlen im Vergleich zum Vorjahr für diese Region aus, verstärkt durch Gegenwind aufgrund von Zöllen und einer fehlenden Preissetzungsmacht, diese Kosten an die Endkunden weiterzugeben.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 40,63 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 0,91 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten 185 681 Daimler Truck-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 8,9 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 19.03.2026.

