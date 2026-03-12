Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Analyse im Fokus
|
12.03.2026 10:34:48
Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Nick Housden in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick impliziere etwas niedrigere Margen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 10:18 Uhr 4,1 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 14,39 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 615 021 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 17,1 Prozent zu Buche. Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Daimler Truck wird am 12.03.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|43,56
|3,84%
