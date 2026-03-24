Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Personalie
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24.03.2026 20:24:00
Daimler-Truck-Aktie etwas tiefer: Transformationsexpertin rückt in den Vorstand auf
Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. DaimlerTrucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.
Die Aktie von Daimler Truck verliert nachbörslich auf Tradegate leicht um 0,24 Prozent.
DOW JONES
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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com
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