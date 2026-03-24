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Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

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Personalie 24.03.2026 20:24:00

Daimler-Truck-Aktie etwas tiefer: Transformationsexpertin rückt in den Vorstand auf

Daimler-Truck-Aktie etwas tiefer: Transformationsexpertin rückt in den Vorstand auf

Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen.

Sie kommt von Audi, wo sie zuletzt "Chief Transformation Officer" war. DaimlerTrucks bisheriger Personalvorstand Jürgen Hartwig wird das Unternehmen Ende November auf eigenen Wunsch verlassen.

Die Aktie von Daimler Truck verliert nachbörslich auf Tradegate leicht um 0,24 Prozent.

DOW JONES

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

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