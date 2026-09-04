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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Expertenstimme 04.09.2026 16:24:39

Daimler Truck-Aktie fällt: Analyst sieht nach Kursrally weniger attraktives Chance-Risiko-Profil

Daimler Truck-Aktie fällt: Analyst sieht nach Kursrally weniger attraktives Chance-Risiko-Profil

Eine Abstufung von Morgan Stanley belastet am Freitag die Aktien von Daimler Truck in einem ansonsten verhaltenen Branchenumfeld für Nutzfahrzeuge.

Für die 2026 um mehr als 20 Prozent gestiegenen Daimler Truck-Titel ging es via XETRA zuletzt um 0,09 Prozent bergauf auf 45,67 Euro.

Morgan Stanley erhöhte in einer Branchenstudie zwar die Kursziele für die Nutzfahrzeugbauer und verwies dabei auf eine global starke Nachfrage. Der Sektor laufe auf Hochtouren, doch die Rally in diesem Jahr mache das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv. Analyst Shaqeal Kirunda strich damit seine letzte positive Empfehlung, indem er Daimler Truck mit "Equal-weight" dasselbe Votum vergibt wie zuvor schon für Volvo. Traton bewertet er bereits negativ.

Trotz der Abstufung erhöhte Kirunda für Daimler Truck sein Kursziel auf 50 Euro mit dem Argument, dass die Margenentwicklung in Nordamerika maßgeblich verbessert worden sei. Dies führe in seinem Modell zu höheren Schätzungen in der Zeit bis 2028.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

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