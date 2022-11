Daimler Truck-Aktie fällt dennoch: Starkes drittes Quartal stimmt optimistisch für das Gesamtjahr

Höhere Absätze und Verkaufspreise stützten den DAX -Konzern überraschend deutlich, weshalb bereits Ende Oktober der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben wurde. Das schwächere Wirtschaftsumfeld zeigt sich aber am Auftragseingang: Dieser sank spürbar um 18 Prozent auf 135.569 Einheiten, wie der Lkw-Hersteller bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen mitteilte.

Der Umsatz stieg in den drei Monaten per Ende September um knapp die Hälfte auf 13,51 Milliarden Euro. Das EBIT kletterte, wie bereits seit gut zwei Wochen bekannt, um 159 Prozent auf 1,27 Milliarden Euro. Im Industriegeschäft, also ohne Finanzdienstleistungen, kletterte das EBIT genauso deutlich auf 1,22 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge erreichte 9,4 nach 5,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der Free Cashflow im Industriegeschäft verbesserte sich erheblich auf plus 592 Millionen nach minus 782 Millionen Euro im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit einer bereinigten Umsatzrendite von 7 bis 9 Prozent. Das Konzern-EBIT soll leicht steigen. Für das Industriegeschäft peilt Daimler Truck nach wie vor eine bereinigte Umsatzrendite von ebenfalls 7 bis 9 Prozent an. Der Konzernumsatz soll zwischen 50 Milliarden und 52 Milliarden Euro liegen.

Via XETRA verlor die Daimler Truck-Aktie letztlich um 0,56 Prozent auf 28,55 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)