Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Großauftrag 15.10.2026 11:17:40

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Neuseeländisches Verteidigungsministerium setzt auf Unimog

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Neuseeländisches Verteidigungsministerium setzt auf Unimog

Daimler Truck hat einen Auftrag in Neuseeland an Land gezogen.

Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird er das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force mit 61 Mercedes-Benz Unimog beliefern. Die Fahrzeuge sind Teil einer Investition der neuseeländischen Regierung zur Modernisierung der Logistik- und Unterstützungsflotte für die Ausbildung, für Transportaufgaben sowie für Katastrophenhilfe und Notfalleinsätze in Neuseeland, und sollen schrittweise ab Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden.

Via XETRA zeigt sich die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,74 Prozent fester bei 41,10 Euro.

DOW JONES

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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

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