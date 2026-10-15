Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Großauftrag
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15.10.2026 11:17:40
Daimler Truck-Aktie gewinnt: Neuseeländisches Verteidigungsministerium setzt auf Unimog
Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird er das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force mit 61 Mercedes-Benz Unimog beliefern. Die Fahrzeuge sind Teil einer Investition der neuseeländischen Regierung zur Modernisierung der Logistik- und Unterstützungsflotte für die Ausbildung, für Transportaufgaben sowie für Katastrophenhilfe und Notfalleinsätze in Neuseeland, und sollen schrittweise ab Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden.
Via XETRA zeigt sich die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,74 Prozent fester bei 41,10 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG
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