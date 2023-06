Daimler Truck-Aktie gewinnt: Weiterhin gute Nachfrage

Alle Zeichen aus den Märkten deuteten darauf hin, dass die Nachfrage nach den Fahrzeugen und Services auch über 2023 hinaus stark bleibt, sagte CEO Martin Daum während der Hauptversammlung des DAX-Konzerns.

"Unser Auftragsbestand ist unverändert auf einem sehr hohen Niveau", ergänzte der Manager. Trotz des Orderückgangs im ersten Quartal gebe es keine nachlassende Dynamik. "Für das laufende Jahr sind wir praktisch ausverkauft", so Daum. Und in den ersten Monaten 2023 seien die Auftragsbücher für 2024 noch nicht geöffnet gewesen.

Im ersten Quartal waren die Auftragseingänge des Konzerns um 11 Prozent gesunken. Das war teilweise als nachlassende Dynamik interpretiert worden.

Mit Blick auf die Finanzkennzahlen sei Daimler Truck weiter gut unterwegs. "Wir wollen (...) auch in diesem Jahr profitabel wachsen - und unsere Ergebnisse des ersten Quartals 2023 zeigen, dass wir hier sehr gut unterwegs sind", so Daum zu den Aktionären. Im Gesamtjahr will der Konzern beim Umsatz erneut zulegen, "und vor allem auch beim operativen Gewinn".

Daum betonte die Bedeutung der jüngst angekündigten Fusion der Tochter Mitsubishi Fuso mit Hino Motors von Toyota. "Die Nummer drei und die Nummer zwei auf dem japanischen Nutzfahrzeugmarkt sollen ihre Kräfte bündeln, um deutlich höhere Skaleneffekte zu erzielen - und zwar bei neuen wie auch bei konventionellen Antriebstechnologien", so der Daimler-Truck-CEO. Der Zusammenschluss soll gegen Ende 2024 abgeschlossen werden.

Die Daimler Truck-Aktie gewinnt zeitweise im XETRA-Handel 0,19 Prozent auf 31,64 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)