Daimler Truck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 45 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Freitag an die Absatzzahlen des ersten Quartals an.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Daimler Truck-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 10:27 Uhr rutschte die Daimler Truck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 43,89 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 2,03 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 94 809 Daimler Truck-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 17,6 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 13:00 / BST

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