Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Modernisierung
|
17.04.2026 12:45:09
Daimler Truck-Aktie grün: Busgeschäft treibt Ausbau des europäischen Servicenetzes voran
Daimler Buses werde zum Anbieter von Service-Ökosystemen, damit Unternehmen sich voll auf ihr Geschäft konzentrieren könnten, sagte Oberwörder weiter. Die Tochter des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck hatte kürzlich angekündigt, eigene Ladesäulen für E-Busse zu errichten. Im Fokus stehen dabei stark frequentierte touristische Standorte in Europa, wie zum Beispiel Busparkplätze bei Freizeitparks, Burgen oder in Städten. In Köln und München sind die ersten Standorte geplant. Die Schnellladesäulen sollen unabhängig von der Busmarke nutzbar sein. Planung, Bau und Betrieb übernimmt eine Konzerntochter.
Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Busse
Zugleich errichtet Daimler Buses künftig seine eigenen Ladesäulen direkt auf dem Betriebshof der Busunternehmen. Das Unternehmen werde damit zum Ladeparkbetreiber im Kundendepot. Der Bushersteller will vor diesem Hintergrund gleichfalls ein eigenes Team für den Ladesäulen-Service aufbauen. Start sei zunächst in Deutschland. Der Service soll dann schrittweise auf andere europäische Länder ausgeweitet werden.
Das Unternehmen bietet bereits seit 2018 einen Stadtbus als E-Variante an. Von 2026 an folgt ein weiteres Modell für Überlandlinien und den Ausflugsverkehr. Bis zum Ende des Jahrzehnts plant der Hersteller, auch elektrisch angetriebene Reisebusse im Programm zu haben. Damit Busunternehmer die Produkte des Unternehmens nutzen können, braucht es also eine entspreche Infrastruktur.
Im vergangenen Jahr verkaufte die Bus-Sparte von Daimler Truck rund 27.000 Einheiten. Das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Weltweit sind in dem Bereich 18.000 Menschen beschäftigt, rund 8.000 davon in Deutschland.
Die Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,85 Prozent höher bei 42,85 Euro.
/ols/DP/nas
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler Truck
|
16.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.04.26
|Gewinne in Frankfurt: So steht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|Daimler Truck-Aktie: Bernstein Research vergibt Underperform (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|UBS AG bescheinigt Neutral für Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|16.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|10.04.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|14.04.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|26.03.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|43,43
|2,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.