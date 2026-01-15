Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Großauftrag
|
15.01.2026 16:41:39
Daimler Truck-Aktie im Minus: Großauftrag für französisches Militär
Zum Auftragsvolumen schwiegen sich die Unternehmen aus. Der Auftrag wird Insidern zufolge aber auf mehrere Milliarden Euro geschätzt.
Fahrgestell aus Deutschland, Militärtechnik aus Frankreich
Zum Einsatz kommt ein angepasstes Modell Zetros. Dabei handelt es sich um einen schweren, geländegängigen Hauben-Lastwagen. Er wird unter anderem beim Militär und im Katastrophenschutz eingesetzt. Seit 2008 wurden demnach mehr als 15.000 Lkw dieses Typs verkauft. Zuletzt bestellten die Streitkräfte aus Kanada, Litauen und der Ukraine das Modell des Nutzfahrzeugherstellers aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart.
Das Modell für die französischen Streitkräfte basiert auf einem Fahrgestell von Daimler Truck, das von Arquus militärisch ausgerüstet wird. Geliefert werden mehrere Varianten, darunter Truppentransporter, Transportfahrzeuge sowie Varianten mit Kranausrüstung und Seilwinden. Alle Fahrzeuge verfügen über drei Achsen und sind für eine Nutzlast von sechs Tonnen ausgelegt.
Die Basisfahrzeuge werden in den Daimler-Truck-Werken in Wörth am Rhein und Molsheim im Elsass gefertigt. In den französischen Arquus-Werken in Limoges, Garchizy und Saint-Nazaire wird die Militärtechnologie eingebaut. Außerdem sollen dort die geschützten Kabinen montiert werden. Arquus kümmert sich auch um die Betreuung und Wartung der Fahrzeuge. Die Franzosen sind aus dem Militärfahrzeuggeschäft von Renault hervorgegangen und gehören seit 2024 zur John Cockerill Group.
Unternehmen betonen europäische Zusammenarbeit
Beide Unternehmen betonten die Bedeutung des Auftrags für die europäische Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und für den Ausbau industrieller Kapazitäten in Frankreich. Die Partnerschaft basiert nach Ansicht von Daniel Zittel, Head of Defence Sales bei Daimler Truck, auf gegenseitigem Vertrauen und Verantwortung: "Gemeinsam mit Arquus zeigen wir, wie französische und deutsche Unternehmen zusammenarbeiten können, um zuverlässige und moderne Lösungen für diejenigen zu liefern, die unsere Sicherheit verteidigen".
Die Daimler Truck-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,59 Prozent höher bei 41,48 Euro.
/jwe/DP/jha
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/VERSAILLES (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler Truck
|
16.01.26
|Outperform-Note für Daimler Truck-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets (finanzen.at)
|
16.01.26
|Analyse: Underperform-Bewertung für Daimler Truck-Aktie von Bernstein Research (finanzen.at)
|
16.01.26
|Nordamerika schwächelt: Absatzrückgang bei Daimler Truck (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
15.01.26
|Daimler Truck-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse Frankfurt: DAX sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|16.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|41,35
|-0,53%
|Renault S.A.
|32,00
|-2,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.