Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|KBA-Daten
|
29.07.2026 13:36:09
Daimler Truck-Aktie kaum bewegt: Rückruf für über 131.000 Lkw
Das geht aus einem in der Datenbank des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) veröffentlichten Rückruf hervor, den der DAX-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bestätigte. Der Mangelbeschreibung zufolge könne Korrosion an den Kontakten eines nicht ordnungsgemäß installierten Chips an der Batterie zu einer Wärmeentwicklung bis hin zu einem Brand führen. Entsprechend müsse der Chip abgeklemmt werden.
In Deutschland seien demnach potenziell 27.084 Fahrzeuge betroffen. Es handele sich um die Modelle Actros, Arocs und E-Actros aus dem Produktionszeitraum von Ende März 2021 bis Ende Oktober 2025.
Nach Angaben von Daimler Truck wird der Chip beim Lieferanten mit Kunstharz versiegelt. In Einzelfällen wurde diese Versiegelung den Angaben zufolge unzureichend ausgeführt, wodurch Korrosion begünstigt werden kann. "Der Daimler Truck AG sind im Zusammenhang mit diesem Sachverhalt nur einzelne Vorkommnisse und keine Personenschäden bekannt."
Via XETRA verliert die Daimler Truck-Aktie zeitweise minimale 0,04 Prozent auf 48,07 Euro.
/rwi/DP/mis
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX)
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Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG
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