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Absatzrückgang 10.04.2026 15:52:00

Daimler Truck-Aktie leichter: Rückgänge in wichtigen Segmenten belasten

Daimler Truck-Aktie leichter: Rückgänge in wichtigen Segmenten belasten

Daimler Truck hat im ersten Quartal einen Absatzrückgang verzeichnet, der vor allem durch zweistellig rückläufigen Absatz bei Trucks North America getrieben war.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, sank der Absatz im Dreimonatszeitraum um 9 Prozent auf 68.849 Fahrzeuge.

Dabei verzeichnete das zweitgrößte Segment Trucks North America einen Absatzrückgang um 25 Prozent auf 29.432 Fahrzeuge, bei Daimler Buses sank er um 20 Prozent auf 4.972. Das größte Segment Mercedes-Benz Trucks konnte den Absatz um 13 Prozent steigern, auf 34.486 Fahrzeuge.

Die stärkste Steigerung allerdings auf kleinem absolutem Level verzeichneten die batterieelektrischen Lkw und Busse. Der Absatz kletterte im ersten Quartal um 26 Prozent auf 742 Einheiten (Q1 2025: 590).

Daimler Truck will bei der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals am 6. Mai detailliert über die finanziellen und nichtfinanziellen Kennzahlen des ersten Quartals auf Konzern- und Segmentebene berichten.

Auf XETRA steigt die Daimler Truck-Aktie am Freitag zeitweise 0,13 Prozent auf 44,63 Euro.

DJG/uxd/sha

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