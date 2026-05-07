Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Aktie unter der Lupe
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07.05.2026 13:13:51
Daimler Truck-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt
Die kanadische Bank RBC hat Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Highlight des Quartalsberichts sei der im Vergleich zum Umsatz gut doppelt so hohe Auftragseingang auf dem nordamerikanischen Nutzfahrzeugmarkt gewesen, der damit weitere Erholungssignale geliefert habe, schrieb Nick Housden in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Vor diesem Hintergrund sowie dank des Selbsthilfepotenzials und großzügiger Ausschüttungen an die Aktionäre erscheine die Aktie weiter günstig.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Daimler Truck-Aktie wies um 12:57 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 42,36 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 18,04 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Daimler Truck-Aktie belief sich zuletzt auf 422 831 Aktien. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 18,6 Prozent zu. Voraussichtlich am 07.08.2026 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 13:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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