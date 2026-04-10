Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktienanalyse 10.04.2026 13:34:47

Daimler Truck-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Daimler Truck-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

RBC Capital Markets hat eine ausführliche Analyse der Daimler Truck-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz im ersten Quartal sei etwas mau gewesen, schrieb Nick Housden am Freitag. Sonderlich beunruhigend sei dies allerdings nicht. Er spiegele nur die Entwicklung wider, bevor die Nachfrage Ende 2025 angezogen habe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie musste um 13:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 44,52 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,31 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 440 402 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 19,3 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Daimler Truck AG

Nachrichten zu Daimler Truck

mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

mehr Analysen
10.04.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
02.04.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
01.04.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 44,16 0,02% Daimler Truck

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen