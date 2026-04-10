Daimler Truck-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Absatz im ersten Quartal sei etwas mau gewesen, schrieb Nick Housden am Freitag. Sonderlich beunruhigend sei dies allerdings nicht. Er spiegele nur die Entwicklung wider, bevor die Nachfrage Ende 2025 angezogen habe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Daimler Truck-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Daimler Truck-Aktie musste um 13:18 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 44,52 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,31 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 440 402 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte die Aktie um 19,3 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 06.05.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:13 / EDT



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